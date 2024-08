Un Posto al Sole va in pausa | quando torna e cosa andrà in onda

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 2 agosto 2024) Così come capita per altri programmi, anche Unalufficialmente inper alcuni giorni. Le vicende dei personaggi che ruotano attorno al Palazzo Palladini, dunque, smetteranno di intrattenere i telespettatori per alcuni giorni. Ecco fino per quanto durerà lo stop estivo. Nonostante vada inda oltre 25 anni, Unalcontinua a intrattenere milioni di telespettatori, che lo seguono sempre con interesse. Di recente, la soap partenopea ha tagliato l’importante traguardo dei 6.500 episodi andati in, riconfermandosi come la serie più longeva del piccolo schermo nostrano. Trasmessa dal lunedì al venerdì dalle ore 20.45 su Rai Tre, la soap è ormai uno dei pilastri della palinsesto italiano.