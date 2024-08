Ufficiale | Dovbyk firma per la Roma

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 2 agosto 2024) 2024-08-02 17:42:47 Il web è in trepidazione: SÌe la telenovela finì. Dopo aver suonato per diverse squadre, l’attaccante Artemper ladi Danielle De Rossi. Il calciatore è sbarcato ieri nella capitale italiana e oggi Il trasferimento, che ammonta a circa 35 milioni di euro, è stato ufficializzato. L’ucraino non ha avuto un buon Europeo, ma la sua grande stagione in Spagna gli ha aiutato ad avere molte corteggiatriciS. Artem era diventato uno dei grandi gioielli sul mercato. Arriva a rinforzare unarimasta senza Lukaku e che hanno visto nell’attaccante del Girona il rinforzo perfetto per completare Paulo Dybala. Come possibile destinazione era stato suggerito anche l’Atlético de Madridma alla fine la squadra dei materassi ha escluso l’operazione per motivi economici e per le richieste degli agenti.