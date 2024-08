Twitch Prime Gaming | I Giochi di Agosto 2024 per gli abbonati

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il momento tanto atteso dagliè arrivato, ci stiamo naturalmente riferendo all’annuncio deiriscattabili ad, scopriamoli insieme a seguire.– Gamerbrain.netGià disponibili La giornata di ieri si è aperta con i primida riscattare, tra questi vi sono capolavori come la saga di Tomb Raider e titoli quali Steam World Heist e Deus Ex Mankind Divided. Le avventure di Lara Croft non hanno bisogno di certo di alcuna presentazione, i capitoli scelti da Amazon sono The Angel of Darkness e The Last Revelation + Chronicles, quindi parliamo di vecchi episodi della serie. Steam World Heist invece è l’occasione ideale per giocare una delle saghe più belle e divertenti degli ultimi anni, la quale vedrà un nuovo capitolo prossimamente.