Tutti sinceramente con Annalisa | che coda fin dal pomeriggio per il concerto in Versilia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Forte dei Marmi, 2 agosto 2024 –inperimpazzita per una delle artiste che in questi ultimi anni ha macinato più riconoscimenti e download. Numeri mostruosi per la cantante di “” e altri tormentoni che caratterizzano anche questa estate italiana. E così ilnell’ambito del cartellone estivo di Villa Bertelli a Vittoria Apuana si è trasformato in un vero e proprio tributo all’artista di Savona. Almeno cinquemila presenze, anche se ci sarebbero state richieste per molte più persone. Un successo annunciato. Fin dal, lunghe code di giovanissime fuori da Villa Bertelli per accaparrarsi il posto migliore possibile. E per ascoltare appunto i successi di, da “” a “Mon Amour”, da “Tropicana” a “Disco Paradise”.