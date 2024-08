Tiro a segno l’elvetica Chiara Leone vince l’oro nella carabina 3 posizioni alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024)finale dellasportiva 3da 50 metri femminile deldelledi Parigi 2024 si impone, che supera la statunitense Sagen Maddalena, d’argento, e la cinese Zhang Qiongyue, di bronzo. Non c’erano azzurre al via nell’ultimo atto dopo l’eliminazione di Barbara Gambaro, avvenuta ieri al termine delle qualificazioni col 23° posto. Oro e titolo, con nuovo record olimpico, per la svizzera, che si impone con 464.4, incrementando di mezzo punto lo score con cui aveva vinto la connazionale Nina Christen a Tokyo 2020. Piazza d’onore per la statunitense Sagen Maddalena, seconda a quota 463.0, la quale in precedenza aveva vinto lo shoot-off per la medaglia d’argento eliminando la cinese Zhang Qiongyue, dato che entrambe si erano attestate a quota 452.9 a due tiri dal termine.