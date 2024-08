Tennis Parigi 2024 Alcaraz | Partita di alto livello voglio l’oro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) “Oggi ho giocato unadie molto completa. Sono rimasto concentrato dall’inizio alla fine. Ieri ho avuto molto tempo per recuperare dalle fatiche, mentre Aliassime non ha avuto tanto tempo per riposarsi e oggi in campo si è visto. Sono felice di giocare la mia prima finale ai Giochi Olimpici”. Queste le parole di Carlosdopo la vittoria dominante (6-1 6-1) contro Auger-Aliassime nella semifinale del torneo di singolare maschile ai Giochi Olimpici di. “È una finale come le altre. La preparerò come ho già fatto altre volte. Il nostro obiettivo a inizio settimana non era la medaglia, ma. Cercherò di divertirmi il più possibile perché è comunque un momento bellissimo non solo per me ma anche per tutti i miei familiari e il mio team. Spero che il pubblico sia dalla mia parte. Sono pronto a farli divertire”, conclude lo spagnolo.