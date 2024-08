Scienza tra parlante e ascoltatore l’attività cerebrale è sincronizzata

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 2 agosto 2024)associata a parole specifiche sembra manifestarsi in modo simile tra une l’, che mostrano una sincronizzazione delle onde cerebrali in risposta alle parole usate in conversazione e al loro contesto. Questo curioso risultato emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Neuron, condotto dagli scienziati della Princeton University. Il team, guidato da Zaid Zada e Samuel Nastase, ha raccolto dati relativi ale le trascrizioni di conversazioni tra coppie di pazienti con epilessia durante interazioni naturali. I partecipanti erano sottoposti a monitoraggio intracranico tramite elettrocorticografia per scopi clinici non correlati presso il New York University School of Medicine Comprehensive Epilepsy Center. Questo approccio registracon risoluzione elevatissima.