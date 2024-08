Scherma Italia presa in giro | a Hong Kong offrono l’ananas sulla pizza e deridono Macchi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ormai quattro giorni fa Filippoera stato derubato di una sacrosanta medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, subendo un autentico furto sportivo. Lo schermitore si trovava in vantaggio per 14-12 nella finale di fioretto contro Ka Long Cheung da, quando ha subito la rimonta da parte dell’avversario (14-14). Tutto si è così deciso all’ultimo assalto, che si è però rivelato controverso sotto la direzione di un arbitro dimostratosi poco competente e professionale. Hao Chih Huang da Cina Taipei ha fatto disputare l’ultima stoccata per ben tre volte e in tutti i casi è andato a rivederla alla moviola:aveva sempre ragione perché era sempre partito in anticipo e aveva trovato il bersaglio, dunque aveva regolarmente vinto, ma l’arbitro ha fatto sempre ripetere e al terzo tentativo ha decretato Cheung vincitore in maniera errata.