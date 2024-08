Rottura delle tubature | strade allagate e case a secco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Unadi una conduttura nel cuore della notte, un’altra ad una manciata di metri nelle ore successive. Ed ecco a voi la ribattezzata cascata di via Italia, che ha invaso progressivamente ledel centro. Rabbia e problemi, nella notte di mercoledì, per un numero considerevole di residenti alle prese con l’interruzione del servizio idrico per consentire ai tecnici di Viva Servizi, arrivati subito sul posto assieme alla Polizia locale e ai vigili del fuoco, di sistemare quell’importante danno ad una tubatura. Non l’unico, si scoprirà poi, in quanto un altro guasto si sarebbe verificato, sempre sulla stessa linea, a distanza di breve tempo. L’acqua, intorno alle 21, ha iniziato a sgorgare ininterrottamente all’incrocio tra via Italia e via Isonzo. Poi ha assunto due strane traiettorie. La prima, quella più naturale, ha raggiunto via Leopardi.