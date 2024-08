Rotary festa d’estate e cena di solidarietà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) LIDO DEGLI SCACCHI Unadell’estate con un intervento di carattere sociale, quella che si è svolta al Camping Florenz del Lido degli Scacchi per iniziativa delComacchio-Codigoro-Terre pomposiane e delCopparo. I due club estensi hanno infatti devoluto una raccolta fondi a favore del Centro socio riabilitativo Diurno "Sole e luna" di Jolanda di Savoia, struttura si occupa di persone disabili adulte. L’incontro rotariano estivo, cui partecipano soci da varie parti della regione, rappresenta una tradizione: si svolge, infatti, da una trentina di anni e quest’anno è stato condotto dai due nuovi presidenti Enrico Fogli per Comacchio-Codigoro-Terre pomposiane (che ha ’spillato’ una nuova socia) e Davide Caleffi per Copparo. È intervenuto l’assistente del Governatore per l’Area estense Antonio Bondesani.