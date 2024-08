Questo Forlì può diventare grande Saporetti Sbardella e Menarini sono pronti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) C’è chi non ha resistito al richiamo di casa, chi vuole aprire nuovi fronti di battaglia e chi insegue la definitiva consacrazione oltre le Colonne d’Ercole della propria comfort zone. Ecco a voi Lorenzo, Lucae Francesco, neoacquisti deltargato Alessandro Miramari, presentati ieri nel ventre del ‘Morgagni’. "È stata una trattativa-lampo, perché frutto della voglia di entrambe le parti di legarsi. Facile scegliere", ha esordito. Già, perché il Cittadone ha visto i natali del centrale difensivo ex Pro Patria ("ancheha influito nella mia decisione"), che si rimette in gioco nel ‘mare magno’ dei dilettanti, dopo lunghi anni in cui ha mangiato pane e serie C. "L’ultima volta che ho giocato in D risale alla stagione 2015/16 con il Parma.