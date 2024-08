Quel pianeta rosa chiamato Donna

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 2 agosto 2024)Di Vincenzo Calafiore 3 Agosto 2024 Udine “.. sono il meno indicato a trattare questo argomento, che riguarda la, dato che amo molto questa splendida creatura e il suo mondo. Mi piace molto cercare di capire il suo modo di vivere, e scoprire cosa si nasconde in ogni suo pensiero. Amare unasignifica, fare un viaggio lungo anni luce nell’universo per raggiungere questo bellissimo! E provarci a vivere. “ Vincenzo Calafiore Prologo “ Sono sempre più in crescita diversi fenomeni di violenza nei confronti delle donne; è il frutto di una grave malattia morale che da anni ci infligge. Il cinismo e la spregiudicatezza sempre più crescenti, il pragmatismo senza alcun principio, il non avere alti ideali, valori etici, la famiglia che non esiste più, il non credere in nulla.