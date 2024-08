Promozione Il Moie Vallesina riparte | primo allenamento tra ambizioni e voglia di fare bene

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il diesse Federico Topa, il presidente Roberto Possanzini ed il Sindaco di Maiolati Spontini Tiziano Consoli hanno caricato la squadra non nascondendo la comune volontà di provare ameglio anche della scorsa stagione. Prima amichevole contro i Portuali Dorica, 2 agosto 2024 – Ilcon la solita carica e determinazione. E’ cominciata alle 18 di mercoledì 31 luglio, al Pierucci di, la stagione 2024/2025 dei ragazzi di mister Matteo Rossi. Marini e compagni inTante riconferme e due soli innesti, Nardone e Nacciarriti, sono la dimostrazione essenziale della volontà di mister e società: proseguire il percorso di crescita, mantenendosi testa di serie e squadra da battere sia in Campionato che in Coppa.