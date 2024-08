Pisa-Inter dimostra una realtà chiara | contro il Genoa c’è da aspettarsi questa scelta!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 2 agosto 2024)si sono affrontate in un’amichevole terminata con il punteggio di 1-1. In gol, per i nerazzurri, il difensore tedesco Yann Bisseck. UNAZIONE – L’incon il, che l’ha concluso per 1-1, ha visto i meneghini non andare a segno con i suoi attaccanti. Oltre al mero dato numerico, rappresentato dal fatto che in gol ci sia andato il difensore Yann Bisseck, a manifestarsi in maniera plastica è stata l’assenza di un’armonia e di un raccordo tra centrocampo e attacco, con il duo Joaquin Correa-Eddie Salcedo non in grado di offrire quegli spunti auspicati da Simone Inzaghi in vista dell’amichevole con i toscani. Come noto, entrambi i calciatori offensivi sono sul mercato, ma nulla è certo riguardo alle modalità dei loro eventuali trasferimenti.