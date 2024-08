Perché oggi non c’è la ginnastica artistica alle Olimpiadi e quando ritorna? Prossime gare programma orari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lasi prende un giorno di riposodi Parigi 2024:venerdì 2 agosto non ci sarannoalla Bercy Arena, la Polvere di Magnesio si ferma per qualche ora dopo sei intensissime giornate ditra qualificazioni (sabato e domenica), finali a squadre (lunedì e martedì), finali all-around (mercoledì e giovedì).c’è spazio per il trampolino elastico (si assegnano due titoli: individuale maschile e femminile), mala? L’appuntamento è per sabato 3 agosto,inizieranno le Finali di Specialità. Ilriprenderà con corpo libero maschile, volteggio e cavallo con maniglie. Si proseguirà domenica 4 agosto con anelli, parle asimmetriche e volteggio. Si concluderà lunedì 5 agosto con parle pari, trave, sbarra e corpo libero femminile.