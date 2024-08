Patmos | musica da camera e sacra e fascino di suoni

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 2 agosto 2024)dadi. Il Festival è nato nel 2022 fa dall’ idea e dalla passione di due italiani, si allarga accogliendo l’ appuntamento con il repertorio dellapiù spirituale che torna dopo aver animato per più di venti anni la perla del Mediterraneo dove, secondo la tradizione, l’ apostolo Giovanni compose il libro dell’ Apocalisse.Sarà l’ occasione per sperimentare formazioni inedite e repertori rari in luoghi di bellezza straordinaria, come l’Anfiteatro dell’Apocalisse, mèta millenaria di pellegrini da tutto il mondo.