Parigi 2024 Malagò a Sportface TV | Orgogliosi di questa squadra Siamo dalla parte di Angela Carini

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il presidente del Coni, Giovanni, è intervenuto ai microfoni di Sportace TV, per commentare in esclusiva i fatti principali della giornata dell’1 agosto, ricca di medaglie tra cui due ori e un argento: “Moltodiche ci sta accompagnando inOlimpiade”, esordisce il numero uno del Coni., intervistato da Giorgia Rossi e Giuseppe Pastore, con la presenza in studio anche di Andrew Howe e Luigi Busà, ha parlato della scelta di premiare il fioretto femminile a squadre: “Mesi prima di eventi simili il Cio manda un documento dove puoi fare richiesta per andare a premiare negli sport che si preferiscono. Le richieste massime sono cinque ma di norma ne assegnano tre. Diciamo che pergara le possibilità erano molto alte, per questo ci ho voluto puntare.