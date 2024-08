Parigi 2024 kayak cross | De Gennaro bene nel time trial batterie complicate per le azzurre

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Proseguono le competizioni dialle Olimpiadi die dopo il K1 tocca ora al, la nuova competizione della canoa slalom prevista in questa edizione della rassegna a Cinque Cerchi. Quest’oggi si è tenuta, sia al maschile che al femminile, la prova cronometrata utile a determinare gli accoppiamenti da quattro canoisti ciascuno per le, con la composizione delle stesse che seguirà il ranking formato proprio a partire dai tempi ottenuti quest’oggi. Durante le eliminatorie, i primi due classificati di ogni sfida avanzeranno ai quarti di finale, poi ecco semifinali e finali per bronzo e oro. Una gara tutta nuova per i Giochi, in cui i protagonisti delnon scenderanno in acqua uno alla volta, ma si sfideranno inda quattro, tutti contro tutti.