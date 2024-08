Parigi 2024 canottaggio | Oppo Soares splendida medaglia d’argento nel doppio pesi leggeri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 2 agosto 2024) Un’altra grande mattinata per ilitaliano. Stefanoe Gabrielconquistano uno splendido argento nel due di coppia, prova delche vedeva il nostro equipaggio tra i favoriti. Dopo aver incalzato la Grecia nelle prime fasi di gara, gli azzurri scivolano in terza posizione per la risalita dell’Irlanda, che si invola verso un oro in solitaria. McCarthy e O’Donovan dominano col tempo di 6’10?99, poi il testa a testa per l’argento: gli azzurri chiudono in 6’13?33, beffando i greci per soli 11 centesimi. Salgono così a 17 le medaglie italiane in queste Olimpiadi e si allunga la striscia consecutiva di giorni in cui l’Italia va a: adesso siamo a 27 (4 Rio+16 Tokyo+7).