Osservatorio per la sicurezza nei luoghi di lavoro proseguono le attività

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 2 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiledi verifica e monitoraggio dell’Provinciale per laneidi, istituito presso questa Prefettura, ai sensi del Protocollo per il “Rafforzamento dellasuidi”, operativo dal novembre 2022 per la prevenzione ed il contrasto dell’incidentalità neidi. Nei giorni scorsi, infatti, sono state programmate nuove iniziative, oltre ad una ulteriore calendarizzazione delle visite ispettive a cura del gruppo dedicato costituito da rappresentanti dell’Ispettorato Territoriale del, dell’Asl e dell’Inps, congiuntamente ai militari dell’Arma dei Carabinieri. L’ispezione dello scorso 30 luglio ha interessato, in particolare, una ditta del comparto edile, impegnata in un cantiere di lavori di ricostruzione di un fabbricato, al cui interno operavano sei aziende.