Operazione alto impatto a Castel Volturno 1000 persone controllate

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 2 agosto 2024). Mille, 80 unità impiegate, un arresto oltre a denunce e sequestri. È il bilancio di un’adinterforze condotta nel territorio della cittadina del litorale in due giorni. Sono 18 sono i denunciati all’Autorità giudiziaria per reati vari, tra cui violazione di misure di prevenzione, guida in stato di ebbrezza, guida senza patente, false attestazioni a pubblico ufficiale e abusivismo edilizio. In occasione dei controlli agià destinatarie di misure restrittive, la Polizia di Stato ha arrestato una 54enne, originaria della provincia di Napoli, ritenuta responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.