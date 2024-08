Nuovo mouse pad gaming Corsair MM500 v2

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di venerdì 2 agosto 2024)è lieta di presentare unprodotto nella sua linea dipad daad alte prestazioni: la seriev2 Questipad, realizzati con un tessuto ibrido di alta precisione, offrono un tracciamento di livello avanzato, ideale per chi desidera giocare al massimo delle proprie capacità. Scopri la seriev2: dimensioni, comfort e durabilità per il gioco estremo La seriev2 è disponibile in due dimensioni: 450 mm x 400 mm e 900 mm x 300 mm (versione extended), garantendo una superficie ottimale per varie configurazioni di gioco. Con l’v2, il tracciamento e la precisione del puntamento in-game raggiungono nuove vette. La superficie in tessuto ibrido ad alta densità assicura un tracciamento costante e movimenti fluidi sugli assi x e y.