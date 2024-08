Neonati al nido comunale già dal nono mese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Idel territorio di Bagno di Romagna potranno andare alal compimento del, invece che del dodicesimo, come era sinora. Con la modifica del regolamentoapprovata dal Consiglio– spiega il sindaco Spighi – sarà possibile accedere ald’Infanziaal compimento del 9°di età, e fino ai 36 mesi. Un grande traguardo per noi, che segna la realizzazione del primo punto del nostro programma di mandato 2024/2029, rispondendo alla necessità delle famiglie e rafforzando il sostegno alla genitorialità". I termini per presentare domanda di iscrizione sono stati riaperti con scadenza al 16 agosto. Ild’Infanzia‘‘La Torretta degli Gnomi’ accoglie bambini dai 9 al 36 mesi presso la struttura situata in via Sacco e Vanzetti,1/A, adiacente alla Scuola dell’Infanzia Statale "Don Giulio Facibeni" a San Piero.