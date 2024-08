Musso piace alla Fiorentina | l’Atalanta pensa a un’alternativa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Bergamo, 2 agosto 2024 – Due portieri potenzialmente titolari per una sola maglia.a due settimane dal campionato non ha ancora sciolto il rebus dei portieri. Intoccabile il titolare Marco Carnesecchi: il 24enne riminese e’ il portiere del presente e del futuro. Sarà lui il primo nelle gerarchie in campionato. E poi c’è Juan Augustin, che sta iniziando la sua quarta stagione consecutiva in nerazzurro, avviandosi a fare ancora il dodicesimo a Carnesecchi.