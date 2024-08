Maxi schermo in piazza Azzate tifa Martinenghi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024) Ieri ha festeggiato il suo venticinquesimo compleanno nel bel mezzo della kermesse olimpica, in compagnia della presidente del consiglio Giorgia Meloni che a Parigi in visita agli azzurri gli ha anche consegnato un esemplare cromatico del Tricolore Italiano. Domenica invece Nicolòsarà ancora in gara con la staffetta 4 x 100, un appuntamento che tutti gli appassionati di sport seguiranno col fiato sospeso. Ma nella suaci sarà ancora più tifo: per questo l’amministrazione comunale, accogliendo una proposta giunta proprio dalla famiglia dell’atleta, ha deciso di allestire uninGhiringhelli, lo splendido spazio panoramico con vista sull’acqua dolce del Lago di Varese.