Maria De Filippi in Radio svela su Ida Platano e Mario Cusitore | Mario non conquisterà Ida

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 2 agosto 2024) Scritto daDeinsu Ida: “nonIda”,Deè tornata a far parlare di sé. Ospite aDeejay insieme a Rudy Zerbi, la regina della televisione italiana hato qualche retroscena sui suoi programmi e sui suoi protagonisti. A scatenare la curiosità dei fan è stata una domanda su Uomini e Donne. Un ascoltatore ha chiesto alla Dese secondo leiriuscirà a conquistare Ida. La risposta della conduttrice è stata chiara: “Mi sa che non ce la fa. Lui ci ha provato tanto, da quando è finito il programma è andato da lei tipo 4/5 volte, ma lei resiste. Secondo me non ce la fa”.DeDeejay: “nonIda” Durante l’intervista,Deha anche parlato di come è diventata la “regina del sabato sera”.