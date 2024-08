Luvinate Sos sicurezza dopo l’alluvione | interventi urgenti sul Tinella

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 2 agosto 2024)(Varese) – In un territorio come, già fragilegli eventi calamitosi degli ultimi anni,di luglio ha portato a nuove preoccupazioni. A causa delle piogge eccezionali si è creato infatti un approfondimento d’alveo lungo l’asta del fiume, che ha eroso le sponde provocando un’estesa frana. Il corpo di frana, costituito da materiale sciolto, ha un’altezza massima di circa 12 metri, una lunghezza di oltre 50 metri e un’inclinazione di oltre 75 gradi. Attualmente è ancora in arretramento e in caso di nuovi eventi atmosferici significativi potrebbe alimentare nuove colate detritiche od ostruire interamente l’alveo fluviale. I potenziali volumi movimentabili sono superiori a 200 metri cubi.