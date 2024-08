Lunghi super nella Mtb Due talenti per la Bardiani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024) Giovani reggiani crescono nelle varie specialità della bicicletta.mountain bike strepitoso risultato di Carlottafoto, sul secondo gradino del podio) della Gravity Games Racing Team di Montecchio che ha conquistato due medaglie d’argentocategoria Esordienti Donne 1° anno a Barga di Lucca, valevoli per il campionato italiano ‘Short Track Xcc’ ed ‘Eliminator Xcc’ arrendendosi solo, in entrambe le discipline, alla bresciana Marta Bodini. Per quanto riguarda il ciclismo su strada, la squadra professionista reggiana Vf GroupCsf Faizanè si assicura i talentuosi colombiani Martin Herreño e Edward Cruz Martínez, entrambi classe 2006, entrati nel percorso ‘Progetto Giovanile’. Herreño provienene dal Team Fratelli Giorgi. Per lui già sei podi nel corso di questa stagione e quarto postoclassifica generale al Giro del Friuli.