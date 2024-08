L’ombra del Cremlino dietro la disinformazione su Imane Khelif

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di venerdì 2 agosto 2024) Di Francesca Capoccia L’incontro olimpico del 1° agosto tra la pugile italiana Angela Carini e l’algerinaha fatto molto discutere a causa del sesso biologico e dell’identità di genere della pugile algerina, erroneamente identificata da molti politici, estremisti di destra e utenti su X come una «donna transgender»., classe ‘99, gareggia almeno dal 2018, partecipando anche alle scorse Olimpiadi di Tokyo, e lo ha sempre fatto nelle categorie femminili. Prima di questo episodio il suo sesso e la sua identità di genere non erano mai stati oggetto di dibattito pubblico internazionale. A ciò va aggiunto che il passaporto dila identifica come donna – e non potrebbe che essere così dal momento che la transizione di genere è vietata in Algeria.