LIVE Musetti-Djokovic Olimpiadi tennis in DIRETTA | l’asticella si alza ancora battere il serbo e fare la storia!

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.00 Manca solo un’ora al match che tutti gli appassionati distanno aspettando. Lorenzosfida Novakper una medaglia e per la finalissima con Alcaraz. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella semifinale dei Giochi olimpici di Parigi 2024 tra Lorenzoe Novak. Giornata che potrebbe essere storica per ilitaliano, che non vede una medaglia alleaddirittura dal 1924, quandonon si era nell’era Open. Il carrarino si è guadagnato la sfida a Novak, che ha nell’oro olimpico l’ultimo suo grande obiettivo della carriera e che sarà disposto a tutto pur dil’azzurro per la terza volta negli ultimi due mesi.