LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Italia in finale nella 4×400 mista Fabbri non inizia bene attesa per Bellò

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.23 Vittoria per Duguma in 1:57.90. Avanzano anche Moraa e Maloney. 20.21ta la quinta batteria degli 800 metri. 20.21la qualificazione del gruppo B del lancio del disco femminile. Ricordiamo che Osakue ha chiuso al quinto posto la qualificazione del gruppo A con 63.11. 20.20 Entrano in pista le atlete della quinta batteria degli 800 metri: 2 KOS BAKRACI Gresa 2:07.67 2:07.88 630 3 ESP IBARZABAL Lorea 1:59.80 1:59.80 35 4 FRA BOURGOIN Anais 1:58.65 1:58.65 31 5 AUS CALDWELL Abbey 1:58.48 1:58.79 19 6 ETH DUGUMA Tsige 1:57.56 1:57.56 9 7 VIN MALONEY Shafiqua 1:58.69 1:58.69 27 8 GAM JALLOW Sanu 1:59.29 1:59.29 101 9 KEN MORAA Mary 1:56.03 1:56.71 2 20.18 Il primo lancio dinon basta né ad ottenere la qualificazione aritmetica né ad ipotecarla.