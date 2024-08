LIVE Atletica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | attesa per gli azzurri dei 1500 c’è Pietro Arese

Leggi tutta la notizia su oasport

10.55 Semedo (Sao Tomè) avanza alle batterie dei 100 metri vincendo la terza heat in 11.44 davanti a Torrez (Bolivia, 11.60) e Beu (Papua Nuova Guinea, 11.63). 10.50 Saranno in pista tra un'ora glidei, Ossama Meslek,e Federico Riva che andranno a caccia della qualificazione alle semifinali. 10.47 Si chiude la seconda heat dei preliminari dei 100 metri, passano Tran (Vietnam) in 11.81, Hazzard (Grenada) 11.88 e Zhang (Taipei) in 11.99. 10.44 Il programma del decathlon proseguirà tra dieci minuti con il salto in lungo. 10.41 Atlete sui blocchi per la heat 2. 10.38 11.62 per la sammarinese Gasparelli che è seconda dietro a Ngoye (Congo, 11.34) e passa alle batterie al pari della paraguayana Hiebert (11.77). 10.35 Parte il primo dei quattro round preliminari dei 100 metri femminili. 10.