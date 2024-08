La dura vita degli Street Profits

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 2 agosto 2024) Questa è una coppia che ne ha visti di alti e bassi. Hanno faticato un po’ all’inizio. Ma, presa dimestichezza, sono riusciti ad imporsi grazie alla loro chimica, e ad una buona dose di comedy, che aiuta sempre in certi contesti. Montez Ford poi, che tra i due è sempre stato il più quotato, può vantare un carisma eccezionale, tanto da aver fatto sempre presagire per lui uno “stint” in singolo, inebile in futuro. Poi, la loro situazione, si è arenata sugli scogli della monotonia. La loro coppia non ha vinto più nulla, rimediando sempre più spesso sonore sconfitte, arrivando al punto critico di farci porre la classica domanda: Cosa riserva a loro il futuro ? Vince MacMahon, prima della valanga di accuse piovutegli addosso, quando ancora era Capo assoluto della baracca, decise di affiancarli a Bobby Lashley.