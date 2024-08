In ABF non si finisce mai di imparare

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 2 agosto 2024) Il ruolo dei docenti e del personale scolastico è cruciale nell’accompagnare gli allievi lungo il loro percorso di crescita e sviluppo personale. Consapevole di questa responsabilità, ABF ha ideato un piano formativo estivo su misura, dedicato a coloro che quotidianamente si dedicano all’educazione e al benessere degli studenti. Rimanere aggiornati non è solo una necessità, ma una priorità per rispondere efficacemente alle esigenze formative in continua evoluzione, migliorare la qualità dei servizi offerti e fornire un supporto ancora più incisivo e significativo. Questo programma estivo ha consentito ai docenti di arricchire le proprie competenze e affrontare le sfide educative con rinnovata energia e professionalità. Le aree di formazione ABF ha proposto corsi che toccassero diverse aree tematiche in modo da stimolare curiosità e che fossero di interesse collettivo.