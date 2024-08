Il paradosso della controcultura Intervista a Vanni Santoni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 2 agosto 2024) Roma, 2 agosto 2024 – “In fondo si potrebbe dire che il sistema odia, mistifica, combatte e infine cerca sempre di cooptare qualunque cultura giovanile spontanea e sorta dal basso, ma il caso dei graffiti presenta una specificità che lo rende unico: accade nello spazio urbano visibile”. Così scrive, 45 anni, in “Dilaga ovunque” (Laterza, 2023), il suo ultimo “romanzo ibrido” – a metà tra fiction e saggio – candidato al Premio Campiello 2024. Ricostruendo la storiastreet art nel mondo attraverso il personaggio di Cristiana Michelangelo,fa riflettere sui più ampi concetti di arte, spazio pubblico e. Come mai ha deciso di scrivere un libro sulla street art e i graffiti? “‘Dilaga ovunque’ nasce in realtà sulla scia di altri due libri, ‘Muro di casse’ (2015) e ‘La stanza profonda’ (2017), usciti sempre per Laterza.