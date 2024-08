Gli eventi estivi a Villa di Massenzio che nessuno si aspettava | il calendario sorprendente!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 2 agosto 2024) Glidichesi: il! Preparati a vivere la storia romana come mai prima d’ora!unici illumineranno la tua estate sotto il cielo della Capitale, e non ne vorrai perdere nemmeno uno! Immergiti nella cultura e nella storia romana con gliserali che l'estate porta alladi. Un'iniziativa speciale di Roma Capitale in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali fa scintillare i sabati sera. Immagina di passeggiare tra le antiche rovine, avvolto dalla magia di luce e leggenda. Dal 3 agosto si spalancano le porte della storia fino alle 22:00. Lasciati sorprendere dalle visite guidate notturne, in cui l'oscurità svela segreti millennari e un innovativo sistema di illuminazione promette di lanciarti in una dimensione fuori dal tempo.