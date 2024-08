FOTO La lirica dei ‘Carmina Burana’ incanta il Teatro Romano in un trionfo di musica e magia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

di Valentina Scognamiglio Nell'ultima delle quattro sere dedicate allanella maestosa cornice del, il maestro Quadrini ha diretto tantissimi artisti per riportare in vita le celebri canzoni profane di Carl Orff. L'evento ha visto la partecipazione dell'Orchestra Sinfonica Internazionale della Campania, del Coro Lirico di Lecce e delle Voci Bianche di Benevento, ma anche della bravissima soprano Sara Tarquini, del tenore Antonello Dorigo e del baritono Massimo Simeoli. Il, con la sua architettura e il fascino dei suoi secoli di storia, ha offerto una scenografia naturale perfetta, con le sue luci soffuse che ieri sera hanno deciso di sfarfallare come se andassero a tempo con quelle canzoni altrettanto antiche regalando un'atmosfera ancora più suggestiva.