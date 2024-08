Eliopoli Stasera Mare fuori e diritti Sul palco Crescentini e Battaglia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024)alle 22 Carolinasalirà suldisummer a Calambrone per il nuovo appuntamento del Talk show "Venerdì da Star", con la conduzione di Massimo Marini. Piazza Antonio Madonna accoglie una delle attrici più apprezzate del panorama italiano. Con lei saranno ospiti anche l’attivista Lgbtqi+, Imma, e il ballerino, cantante e attore Max Mastromarino. Ormai volto notissimo al pubblico italiano sia per le partecipazioni cinematografiche che per i ruoli nelle serie TV, l’attrice romana non ha bisogno di troppe presentazioni. Da anni sta accumulando un successo dietro l’altro: nel 2008 la candidatura al David di Donatello, nel 2009 il premio De Santis come migliore attrice emergente e nel 2023 il Ciak d’oro per alcune serie Tv.