Ecco quanto Top Gun 3 è pronto a decollare e cosa sappiamo a oggi del progetto

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 2 agosto 2024) Lucidate e preparate i vostri occhiali da sole in stile aviator! IlTop Gun 3 è vicino al decollo. Glen Powell, l'uomo del momento e prossima grande star di Hollywood, e il suo mentore in capo Tom Cruise sono quasi certi di tornare per un sequel di Top Gun: Maverick. Anzi, il primo ha rivelato che c'è una data di partenza prenotata durante una puntata di Happy Sad Confused. Naturalmente la notizia non sorprende nessuno, visto che tutti abbiamo assistito alla corsa al botteghino di Maverick nel 2022, quando il film ha incassato 1,49 miliardi di dollari in tutto il mondo. (Per capirci, si tratta di una cifra compresa tra l'uno e il due percento del budget militare totale degli Stati Uniti per l'anno fiscale 2025. Niente male). Il sequel era inevitabile come Cruise che fa acrobazie cinematografiche.