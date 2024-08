Carezza di Meloni ad Angela Carini | So che non mollerai

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 agosto 2024) Parigi, 2 agosto 2024 – Pochi secondi, poi la decisione di abbandonare.ha scelto di non affrontare il match contro la pugile intersessuale algerina Imane Khelif. Poi, dopo che i giudici hanno validato la sua scelta con il verdetto ufficiale, l’azzurra si è inginocchiata sul ring e ha pianto. “Ero salita sul ring per combattere. Non mi sono arresa, ma un pugno mi ha fatto troppo male e dunque ho detto basta”.spiega così, ancora in lacrime, il suo repentino abbandono nel match contro la pugile iperandrogina Imane Khelif. “Esco a testa alta”, ha aggiunto l’azzurra. Parigi 2024,si ritira. “Ma Imane Khelif è uomo o donna?”: ecco come stanno le cose: “So che non” Incontro tra la premier Giorgiae la pugile