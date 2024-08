Calcio l’Egitto beffa il Paraguay ai rigori e stacca il pass per la semifinale alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024)la spunta ai calci di rigore contro ilnel terzo quarto di finale delledi Parigi 2024 per il torneo dimaschile! I nord-africani riescono a pareggiare i conti all’88’ dopo essere andati sotto nel secondo tempo (0-1), senza però riuscire a trovare il guizzo nei 120’ tra regolamentari e supplementari con la partita decisa quindi dagli undici metri. Ora attendono di sapere l’avversaria tra la Francia padrona di casa e l’Argentina, con le due squadre in campo in questi minuti. Primo tempo equilibrato, con le due squadre che provano a punzecchiarsi a vicenda senza che però nessuna riesca a mandare il pallone in fondo alla rete. Mahmoud Saber si divora un gol al 31’ grazie alla parata di Roberto Fernandez, con Marcelo Perez che al 45’ provoca qualche brivido alla retroguardia egiziana con il rasoterra.