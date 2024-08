Bologna olimpica un carico di soddisfazioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 2 agosto 2024), 2 agosto 2024 – Due medaglie olimpiche hanno già preso la strada delle Due Torri. Una terza è in arrivo. Stiamo parlando dell’argento di Federico Nilo Maldini, 23 anni, astro nascente del tiro a segno internazionale, cresciuto a Borgo Panigale e di Gigi Samele, bronzo nella sciabola. Gigi è nato a Foggia, ma tira per la Virtus Scherma e, proprio a, è ripartita la sua carriera. Una terza medaglia arriverà da Sara Errani, la tennista che è in finale del doppio femminile con Jasmine Paolini. Sarà è cresciuta a Massa Lombarda, ma è nata a. E proprio recentemente è stata avvistata ai Giardini Margherita, come spettatrice interessata del Playground. Magari una medaglia potrebbe arrivare da Sara Fantini, che è nata a Fidenza (Parma), ma gareggia per i Carabinieried è allenata da Marinella Vaccari Zanetti.