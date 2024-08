Blackout sul litorale romano Tidei chiede spiegazioni all’Enel

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 2 agosto 2024) Santa Marinella, 2 agosto 2023 – Il sindaco di Santa Marinella Pietroha chiesto un incontro urgente con i responsabili di Enel per ottenerein merito ai numerosi e ripetuti episodi diche si stanno verificando lungo ile che stanno creando gravi disagi alla popolazione e alle attività commerciali. “Voglio essere informato sulla eventuale presenza di disservizi sulla rete di distribuzione anche se sono comunque certo che l’azienda abbia già preso nella dovuta considerazione l’aumento vertiginoso di presenze turistiche sul territorio e di utenze attive durante questi mesi estivi. È ovvio infatti che si possano registrare dei consumi di energia elettrica superiori a quelli dei mesi invernali sia per l’elevato numero di utenze, di utilizzo dei punti di ricarica delle auto, sia per l’uso di condizionatori”.