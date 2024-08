Bagnini fine del mito Baywatch | Siamo in via di estinzione E contratti fermi da 12 anni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 2 agosto 2024) Viareggio, 2 agosto 2024 – Una volta c’era "", col suo carico di muscolatura e abbronzatura, a mitizzare la figura del bagnino. Sulla riviera versiliese, già a 13/14i ragazzini facevano a gara per chiudere gli ombrelloni e rastrellare – per i non addetti: passare al setaccio la sabbia col ’rastrello’ in modo da raccogliere la sporcizia –, in cambio di una maglietta rossa da esibire con orgoglio, magari strizzando l’occhio alle compagne di scuola e alle turiste di passaggio. Poi il mondo è cambiato, e già da qualche anno dise ne trovano sempre meno. Non solo tra i giovani: anche chi aveva abbracciato il mestiere per farne la professione della vita sta virando verso altri lidi. A caccia, dicono i transfughi, di maggiore sicurezza. Per aiutare la categoria ad affrontare il momento, è stata fondata la Lega deidella Versilia.