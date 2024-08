Atletica Arese e Dosso in semifinale alle Olimpiadi Mahuchikh agile Ingebrigtsen comodo Ta Lou 10 87

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 2 agosto 2024) Allo Stade de France sono incominciate le gare dileggera nell’ambito delledi Parigi 2024 (ieri c’era stato l’antipasto con le 20 km di marcia sul circuito del Trocadéro all’ombra della Torre Eiffel). Mattinata riservata a qualificazioni e batterie con quattro italiani in gara: Zaynab, Pietro, Ossama Meslek, Federico Riva. RISULTATIPARIGI 2024 OGGI QUALIFICAZIONI SALTO IN ALTO (FEMMINILE) – L’ucraina Yaroslavasi è presentata all’appuntamento dopo aver realizzato il record del mondo (2.10 metri) ed è ampiamente la favorita della vigilia. La Campionessa del Mondo si è qualificata con disinvoltura valicando 1.95 metri come l’australiana Eleanor Patterson, la tedesca Christina Honsel, l’australiana Nicola Olyslagers, l’ucraina Iryna Gerashchenko, l’uzbeka Safina Sadullayeva. Promosse con 1.