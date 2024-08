Vent’anni senza Macedone | Alessandro Vicinanza | un gigante invisibile di militanza e cultura

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 1 agosto 2024) Lui è, per tutti il “”. E non è più tra noi da venti interminabili anni. Se n’è andato via in punta di piedi quel maledetto primo agosto 2004, a 39 anni, per una brutta malattia trascurata, lasciandoci tutti con un nodo alla gola e tanti sensi di colpa per non aver capito, per non aver fatto abbastanza. Ilera speciale, colto, ironico, con il suo sorriso appena accennato e lo sguardo diretto. Il ricordo dia 20 anni dalla morte Sulle scalinate della Sapienza, lungo il corridoio che collega Giurisprudenza a Scienze politiche (sicura la prima, terra dei lupi la seconda), in mezzo agli occupanti dalla parte sbagliata, quelli di “Carpe diem” contro “la Pantera”, nella sede di via Sommacampagna con il gruppoa macinare distici e distillare frammenti di vita per i nuovi arrivati, i corsi di formazione, i campi in montagna.