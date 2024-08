Vela Lorenzo Pezzilli tra i mondiali in Spagna e il sogno Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2024)è l’atro nascente dellaravennate e azzurrina nella classe olimpica 49er. Il recente 5° posto aidi Vilagarcia in, e il precedente alloro conseguito agli Europei juniores U23 e U21 sul Lago di Lipno, in Repubblica Ceca, hanno definitivamente portato alla ribalta il portacolori del Circolo Velico Ravennate, capace – col prodiere forlivese Tobia Torroni del Circolo nautico del Savio – di imporsi all’attenzione generale a livello continentale, ma anche a livello iridato. Con questi traguardi,, classe 2005, ha idealmente ‘prenotato’ un posto per ilolimpico di Los Angeles 2028: "Sì, siamo riusciti ad arrivare al nostro obiettivo, ovvero entrare nei primi 5 a livello mondiale U23. Certo, stiamo ancora parlando di un Mondiale giovanile, ma è pur sempre un Mondiale di una classe olimpica", racconta.