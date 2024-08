Una maglia una storia … il Napoli 1988-89 con il numero distorto

Leggi tutta la notizia su glieroidelcalcio

(Di giovedì 1 agosto 2024) Ladel-89 Oggi, per festeggiare l’anniversario della convenzionale data di fondazione del, descrivo l’ultimaaggiunta alla collezione. Più che un aggiunta è un ritorno a casa dopo averla ceduta temporaneamente ad un caro e fidato amico che, quando ha deciso di puntare su altre maglie azzurre, ha fatto in modo che la potessi riprendere con me. Lain questione è una bellissimabianca della stagione-89. Si tratta della seconda divisa, dato l’utilizzo anche della terzarossa. Laè a manica corta ed è una versione estiva in acrilico leggero, realizzata dalla Ennerre. Al centro dellatroviamo, oltre alla toppa della Ennerre, lo stemma societario su sfondo chiaro (in quella stagione fu utilizzato anche quello su sfondo blu scuro).