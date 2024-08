Traffico Roma del 01-08-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 agosto 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code tra le uscite Cassia bis e Salaria sulle due carreggiate abbiamo rallentamenti e code tra le uscite BivioFiumicino Divina Provvidenza in esterna per una segnalazione di incidente nei pressi dell’uscita per via Appia sulla tangenzialein coda anche per lavori verso San Giovanni file da Corso Francia a Salaria sulla stessa ricordiamo la chiusura nel tratto di prelevata tra viale Castrense l’uscita Largo Settimio Passamonti in direzione Stadio Olimpico per lavori su Corso Francia riduzione di carreggiata tra via Flaminia via di Vigna Stelluti nelle due direzioni ripercussioni alcon incolonnamento al momento verso il centro che in piedi su via Appia in coda da Ciampino lo stesso per via Pontina lavori e code da Castelno a Spinaceto in direzione dell’EUR dopo il grave incendio ...