Traffico Roma del 01-08-2024 ore 10 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 1 agosto 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità Un saluto dalla redazione diservizi per la mobilità al lavori di riqualificazione della tangenziale est nel tratto della sopraelevata è chiusa la carreggiata da San Giovanni a San Lorenzo Salaria è ancora a proposito di tangenziale Sono in corso dei lavori anche nel tratto della cosiddetta Olimpica ovvero tra l’uscita Salaria è quella di Tor di Quinto il motivo l’installazione di una barriera spartici sono dei restringimenti di carreggiata parliamo adesso di trasporto pubblico Atac intensificherà nel corso del mese di agosto le attività del cantiere che stanno interessando la M A I lavori lo ricordiamo riguardano il rinnovo integrale dei Binari e la riqualificazione di alcune Stazio in particolare per Lasciare spazio ai cantieri tra il 10 e il 25 di agosto la tratta tra termini e ...